У кадровых военных РФ на Донбассе срочно изымают гаджеты: названа причина

Оккупационное командование запрещает своим военным осуществлять фото-, и видеосъемку

Фото: Сегодня

У кадровых военных РФ на Донбассе срочно изымают гаджеты: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7be/474/5c87be474b62e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7be/474/5c87be474b62e.jpg 2019-03-13T05:17:00+02:00 Донбасс Оккупационное командование запрещает своим военным осуществлять фото-, и видеосъемку

На Донбассе у российских военных командование изымает гаджеты, чтоб те не могли "засветить" свое местонахождение на востоке Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование Вооруженных сил РФ активизировало мероприятия по формированию т.н. "батальонов территориальной обороны" в составе "1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов" российско-оккупационных войск. Однако для кадровых военных РФ начались ограничения.

"При этом, под предлогом обеспечения выполнения изменений в закон РФ "О статусе военнослужащих", которыми введены жесткие ограничения прав на распространение информации, у личного состава российских оккупационных войск в срочном порядке изымаются личные средства связи, в т.ч. устройства, которые позволяют подключение и передачу информации через интернет (фото, видеоматериалы, данные геолокации и т.д.). Таким образом российское оккупационное командование пытается скрыть масштабы участия кадровых российских военнослужащих в вооруженной агрессии против Украины", – сообщает разведка.

Напомним, еще в конце февраля военным РФ на Донбассе запретили телефоны. Оккупанты пытаются скрыть преступлениях своих войск на востоке Украины и пошли на радикальные меры.

А тем временем в "Л/ДНР" придумали способ борьбы с дезертирами. Стало известно, что с начала марта в оккупационных войсках увеличилось количество побегов боевиков с передовой. Командование врага приняло решение заминировать отступы для свои бойцов.

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