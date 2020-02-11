У "ЛНР" большие потери: в один день похоронили четверых боевиков (фото)

На похороны принудительно свезли бюджетников и даже школьников на школьных автобусах

Фото: twitter.com/666_mancer

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На днях в районе Золотого местные боевики т.наз. "Луганской народной республики", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли четырех бойцов.

Об этом украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщил в Twitter

"Чаще всего такие инциденты не афишируют. Но в этот раз почему-то в Стаханове устроили пафосные похороны, на которые принудительно свезли бюджетников и даже школьников на школьных автобусах. Скорбь по разнарядке сверху", – написал он.

В свою очередь, проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter назвал имена некоторых из них.

Так, блогер сообщает о смерти Никиты Бурыгина, который приехал воевать на Донбасс из Перьми и погиб 7 февраля, предположительно, в результате артобстрела в р-не н.п. Золотое-5.

Кроме того, сообщается о смерти 24-летнего москвича Алексея Люликова, который также погиб 7 февраля в результате артобстрела в р-не н.п. Золотое-5.

Напомним, 10 января сообщалось, что боевики на Донбассе несут тяжелые потери. Пятеро оккупантов были уничтожены, еще пятеро – тяжело ранены.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что противник несет потери, подрываясь на своих же минах в результате хаотичного минирования местности. Только с начала февраля на своих же минных полях погибли шесть боевиков .

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