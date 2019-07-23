У "Оппоблока" хотят украсть победу на 105-м округе на Луганщине – заявление партии

По результатам обработки 100% протоколов, Виктория Гриб набирает 39,58%, ее соперник – 31,7%

Оппоблок сможет провести съезд. Фото: opposition.org.ua.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105-м избирательном округе в Луганской области. Согласно данным оригиналов протоколов, победила представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Второе место занял представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

По результатам обработки 100% протоколов, Виктория Гриб набирает 39,58%, ее соперник – 31,7%. Разница между первым и вторым местом составляет 7,88%, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Тем не менее, по информации представителей "Оппоблока", команда соперника не прекращает попытки сорвать работу окружной избирательной комиссии. Его представители попросту блокируют подписание протоколов окружкома, говорится в сообщении.

В партии считают, что таким образом ОПЗЖ пытается украсть законную победу у представительницы "Оппоблока", и требуют от соперника умерить свои аппетиты и прекратить грязные политические инсинуации.

"Победа Виктории Гриб завоевана в честной борьбе, о чем свидетельствуют оригиналы протоколов с избирательных участков. Не пытайтесь давить на членов ОИК, не совершайте уголовное преступление", – сказано в заявлении партии.

"Разблокируйте работу окружной комиссии. Бесполезная месть избирателям за проигрыш – не то, чего от вашей политсилы ждут избиратели, – подчеркивают в "Оппоблоке". – Проиграть Виктории Гриб абсолютно не зазорно".

В партии подчеркивают – что не позволят сопернику украсть победу у представителя "Оппоблока" и будут отстаивать право жителей 105-го округа на свой осознанный выбор.

Оппозиционеры обратились к команде соперника в окружкоме: "Дважды подумайте перед тем, как выполнять указания вашего боса, которые чреваты уголовным наказанием. Отвечать за содеянное придется не ему, а вам. И будьте уверены виновные в фальсификации выбора жителей 105-го округа понесут заслуженное наказание".

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