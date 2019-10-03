У пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку

Работы ведут на пешеходном мосту и у КПВВ

Возле пункта пропуска у Станицы Луганской начали строить автобусную остановку. Кроме того, ведутся работы и на самом пешеходном мосту – там оборудуют защитное ограждение и чинят перила.

Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной.

Автобусное сообщение между КПВВ и мостом началось еще в июле этого года. До тех пор местным жителям, среди которых множество стариков, приходилось преодолевать все расстояния пешком.

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Ранее мы сообщали, что Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению.

Напомним, несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года.

Кроме того, следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

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