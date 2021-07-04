У Путина снова взялись за свое – не признают РФ стороной конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, считает, что Минские договоренности не выполняет Украина. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков считает, что Минские договоренности якобы не выполняет Украина, а не РФ.
В эфире канала "Россия 1" он заявил, что то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе – является "неприемлемым".
"Главная проблема – убежденная позиция Украины, власти которой пытаются представить нашу страну участником конфликта. Это абсолютно не соответствует действительности и является неприемлемым", – сказал он.
По его словам, Украина "последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что можно их чем-то заменить".
Как мы писали ранее, пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.
К слову, традиционно все потери врага небоевые – это подрывы на своих же минах, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, ДТП, суицид, болезни, последствия наркомании и алкоголизма.
Напомним, за май боевики понесли еще большие потери. За последний месяц весны погибли или получили ранения 100 боевиков.