У Путина снова взялись за свое – не признают РФ стороной конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь Путина считает, что именно Украина якобы "не выполняет Минские договоренности"

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, считает, что Минские договоренности не выполняет Украина. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков считает, что Минские договоренности якобы не выполняет Украина, а не РФ.

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В эфире канала "Россия 1" он заявил, что то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе – является "неприемлемым".

"Главная проблема – убежденная позиция Украины, власти которой пытаются представить нашу страну участником конфликта. Это абсолютно не соответствует действительности и является неприемлемым", – сказал он.

По его словам, Украина "последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что можно их чем-то заменить".

Как мы писали ранее, пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались несколько десятков боевиков.

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К слову, традиционно все потери врага небоевые – это подрывы на своих же минах, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, ДТП, суицид, болезни, последствия наркомании и алкоголизма.

Напомним, за май боевики понесли еще большие потери. За последний месяц весны погибли или получили ранения 100 боевиков.