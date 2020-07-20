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У Путина снова сделали циничное заявление о войне на Донбассе

20 июля, 17:20

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Кремле в очередной раз заговорили о "гражданской войне" в Украине

В Кремле продолжают называть войну ВСУ с кадровыми российскими военными и поддерживаемыми Москвой боевиками на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

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В частности, как сообщает ТАСС, об этом 20 июля в очередной раз заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, раньше на временно оккупированных территориях шла "гражданская война".

"Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная", – сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что России "хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", назвав главным – "прекратить войну".

В то же время, он не стал уточнять, что именно Россия и ее президент Владимир Путин тормозят мирное регулирование конфликта на Донбассе, продолжая поддерживать оккупантов оружием и финансово и отказываясь вывести свои войска из Украины.

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Кроме того, прошлой осенью именно Путин пригрозил возвращением боевиков на передовые позиции в районе разведения войск, если туда будут заводить с украинской стороны полицейских и других силовиков

Напомним, ранее советский и российский политик и историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко в интервью "Сегодня" оценил желание президента РФ решить вопрос войны на востоке Украины.

Тем временем Украина ищет поиск путь возрождения Донбасса. Больше об этом смотрите в видеосюжете:

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Россия Донбасс война на Донбассе Дмитрий Песков

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