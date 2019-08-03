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У разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин

Сегодня, 01:19

Территорию у взорванной переправы обследуют, после чего начнется ее ремонт

У разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин Донбасс Территорию у взорванной переправы обследуют, после чего начнется ее ремонт

Более тридцати мин нашли саперы в Станице Луганской. Там вторые сутки разминируют территорию вблизи разрушенного моста через реку Северский Донец.

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Сейчас пиротехники работают на подконтрольной Украине территории. В целом по оба берега надо обследовать около гектара земель. Работы планируют завершить до 10 августа.

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В настоящее время стороны получили гарантии безопасности. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать. По информации ОБСЕ, на восстановление моста потребуется несколько месяцев.

Отметим, что враг с начала "хлебного перемирия" регулярно обстреливает украинских военных, применяя при этом и тяжелое вооружение. Как рассказывали в штабе Объединенных сил, 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Кроме того, на днях в Минске пришли к новым договоренностям по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа договорилась разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести.

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Донбасс мост саперы Станица Луганская Северский Донец разминирование

Источник: Сегодня

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