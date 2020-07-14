У российских офицеров проблемы: в "Л/ДНР" нагрянула проверка из России

Офицеры из России особое внимание уделили целевому использованию материальных средств и финансирования для боевиков

Военное командование РФ уже проводило масштабные проверки в т.н. "ЛНР" и "ДНР" в начале марта, а теперь снова нагрянули на оккупированные территории и уличили кадровых российских военных в масштабных хищениях.

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Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Минобороны Украины.

В соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ. Проверяются вопросы укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения.

Особое внимание уделяется целевому использованию материальных средств и финансирования.

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"Командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений", – сообщили в разведке.

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Ранее новости "Сегодня" уже писали, как во время мартовской проверки боевики пытались повлиять на комиссию из РФ. Командиры оккупационных войск пытались обманом выбить из России еще больше денег на финансирование террористических организаций "Л/ДНР".

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