У судьи из Донецкой области нашли гражданство РФ и квартиру в Крыму. Что выяснили СЕГОДНЯ

Российский паспорт Юлии Переясловской / коллаж "Сегодня"

На днях в Украине оказалось на слуху имя судьи из небольшого городка Донецкой области – Селидово. Сразу в нескольких СМИ появилась информация, якобы у судьи Селидовского горсуда Донецкой области Юлии Переясловской – российское гражданство и квартира в Крыму, купленная после начала оккупации. Ее также заподозрили в том, что из-за этого она вынесла оправдательный приговор одному из боевиков, который фигурировал в судебном процессе.

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Позже на сайте Высшего совета правосудия (ВСП) появилась информация, что Юлия Переясловская подала заявление на увольнение по собственному желанию. Корреспондент "Сегодня" выяснил, так ли это на самом деле.

Почему решила уволиться

Вопрос об увольнении судьи Переясловской ВСП должен был рассмотреть 27 июля.

"Рассмотрение этого вопроса отложено. Возможно, это произойдет в другой день", – сообщили "Сегодня" в пресс-центре ВСП.

В самом же Селидовском суде нам подтвердили, что их судья Юлия Переясловская написала заявление на увольнение, но с информацией в СМИ это якобы не связано.

"Это не связано с появившейся в СМИ информацией. Мы не уверены в правдивости этих сведений. Что касается заявления на увольнение, то муж судьи проживает в Киеве. Видимо, он не планирует переезжать в Селидово, скорее, наоборот, возможно, их семья планирует переезд в Киев. Не исключаем, что с этим связано заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас Юлия Анатольевна в отпуске", – рассказали "Сегодня" в суде.

Оправдала боевика?

Правоохранители, лично знакомые с Переясловской,также высказали свое мнение об оправдательном решении в отношении одного из боевиков, которого судила Переясловская. По их мнению, доказательная база по делу могла быть недостаточной.

"Часто бывает, что доказательная база следствия была слабой, а судья по закону руководствуется теми доказательствами, которые есть в наличии", – рассказали "Сегодня" правоохранители, знакомые с судьей Юлией Переясловской.

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Ранее издание Guildhall сообщило, что, согласно OSINT-расследованию, судья Селидовского горсуда Донецкой области Юлия Переясловская в 2019 году получила гражданство России, а еще в 2016-м приобрела элитную квартиру в оккупированном Севастополе и записала ее на свою тетю.

Фотокопия паспорта судьи / Guildhall

По данным издания, в указанной квартире Переясловская проживала в период отпуска, который длился почти два года – с 26 октября 2018 года до 19 августа 2020 года.

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Кроме того, расследователи утверждают, что Переясловская обычно отказывается от рассмотрения уголовных дел по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "создание террористической группы или террористической организации", "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и подает в таких случаях заявление о самоотводе или принимает решение об освобождении от уголовной ответственности таких лиц.

Напомним, в Киеве на Оболонской набережной автомобиль Audi снес столб, потерял колесо и чуть не слетел в Днепр – его остановили деревья. За рулем была пьяная женщина, очень похожая на судью Деснянского районного суда столицы.