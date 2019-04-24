У Зеленского дали оценку путинской паспортизации ОРДЛО

РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, считает команда нового президента

Боевики "ДНР" в Донецке. Фото: AFP

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского расценивают подписание указа президента РФ Владимиром Путиным о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса как признание российской стороной своей ответственности в качестве оккупанта соответствующих территорий.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращению огня", – говорится в заявлении команды В.Зеленского, обнародованном в среду.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

Стоит отметить, что на законодательном уровне двойное гражданство в Украине не признается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского дали оценку путинской паспортизации ОРДЛО". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"