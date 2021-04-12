У Зеленского назвали количество погибших на Донбассе с начала года

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала этого года погибли уже 26 украинских военных, тогда как за полгода действия договоренностей о прекращении огня в 2020-м на линии фронта погибли пять украинцев.

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Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом".

"За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных", – рассказала она.

В то же время, по мнению Мендель, даже несмотря на концентрацию около 40 тыс. российских военных у восточной границы Украины, поддаваться панике не следует.

"Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - уверена пресс-секретарь президента.

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Она также подчеркнула, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

Напомним, боевики на Донбассе 10 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный, еще одного ранили.

Мы также сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит агрессивные действия на Донбассе, то ей придется иметь дело с последствиями.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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