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У Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской

15 сентября, 20:47

До 11 октября в Станице Луганской установят временную обходную переправу

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

В районе пгт Станица Луганская Луганской области продолжается восстановление разрушенного моста через р.Северский Донец, в частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда, сообщается на официальном сайте президента Украины в воскресенье.

"Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО "Укртрансмист", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают работу пиротехники. К 12:00 сотрудники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста, были обнаружены 32 опасных предмета. Всего разминировано 1,25 га грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста в радиусе 125 м.

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Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября – открыть основной мост.

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24 августа стало известно, что Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской. Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

29 августа состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской в Луганской области. Украинская сторона заявила, что оккупанты продолжают нарушать взятые на себя обязательства. Читайте подробнее об итогах онлайн-переговоров Трехсторонней группы.

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Донбасс мост Станица Луганская

Источник: Сегодня

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