У жертв отравления в "Орленке" нашли еще две инфекции

23 Июля 2018, 18:10

Среди 94 пострадавших от отравления обнаружили стафилококк и энтеробактерии

Фото: Facebook/Денисова
Фото: Facebook/Денисова

В Донецкой области у заболевших в лагере "Орленок", кроме дизентерии, обнаружили еще две инфекции – стафилококк и энтеробактерии. При этом почти всех пострадавших уже выписали из больниц. Об этом в своем Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,

"Обнаружили также стафилококк и энтеробактерию", – написала Денисова, добавив, что у 67 пострадавших был подтвержден диагноз "дизентерия".

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При этом большинство из 94 жертв отравления уже выписаны из больниц.

"Большинство пострадавших уже выписывают из больниц. Мой представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в городе Константиновка – один человек", – написала она.

Кроме того, по ее данным, еще семеро больных будут выписаны из больницы в Лимане, и 16 – из медучреждения в Славянске, еще трое – в Мирнограде и один – в Краматорске. Омбудсмен добавила также, что результаты полного и развернутого анализа появятся 25 июля.

Ранее, 19 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило, что у 18-ти из 94-х заболевших диагностирована острая дизентерия Зонне (Sonnei), возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella Sonnei).

Не так давно было зафиксировано новое отравление – в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан-Марино" постравдали 10 человек: 8 детей и 2 взрослых.
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Источник:

"Сегодня"

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