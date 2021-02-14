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Яценюк: Убийство украинских бойцов – это месть Путина

14 февраля, 18:08

Ольга Литвин Ольга Литвин

Лидер "Народного фронта" о тяжелых потерях на фронте

Россия начала эскалацию на фронте после запрета вещания телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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Об этом заявил лидер "Народного фронта" (НФ) и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк после того, как трое бойцов ООС подорвались на Светлодарской дуге.

"Если вы не позволяете идеологически и пропагандистски подрывать вас изнутри, мы будем стрелять и убивать вас на фронте – циничная логика Кремля", – подчеркнул Арсений Яценюк.

О конце так называемого перемирия уже открыто говорят в украинской делегации ТКГ, напомнил лидер НФ.

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Именно поэтому кровь украинских защитников на руках пророссийской "пятой колонны", заявил Яценюк.

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"Это о вашем "трудоустройстве" и возвращении к пропагандистским камерам и микрофонам сегодня заботится Россия, безжалостно убивая самых преданных патриотов нашего государства. Это вас приглашают на российские ресурсы – вы там свои и вы одни из них. Это для вас Путин готов меньше стрелять, пока вы могли безнаказанно распространять фейки и ложь про Украину, подменяя собой пушки и пулеметы", – подчеркнул он.

"Сочувствие каждому украинцу, для кого эти потери – личная боль и горе", – выразил соболезнования семьям погибших бойцов Арсений Яценюк.

"Самопожертвование наших героев не должно быть обесценено. Украина должна стать свободной от внешней и внутренней оккупации. Вечная память и слава погибшим героям", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, пока на передовой продолжаются обстрелы со стороны боевиков, в тылу у оккупантов замечено большое скопление военной техники. Наблюдатели ОБСЕ сообщили о нарушении оккупационными войсками Минских договоренностей.

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"Увеличение обстрелов – это попытки давления на Украину" – так высказался Зеленский во время визита на передовую:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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