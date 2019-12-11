Убийство волонтера Артема Мирошниченко: суд отправил подозреваемых под арест

Нападение на активиста произошло в конце ноября, он умер через несколько дней в больнице

Подозреваемый. Фото: соцсети

Пока в Киеве идет расследование убийства ветерана АТО Игоря Панова Донецкий апелляционный суд арестовал второго подозреваемого в убийстве активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов.

"Только что Донецкий апелляционный суд признал доводы, приведенные в жалобе прокуратуры, полными и вполне аргументированными и, отменив постановление Артемовского горрайонного суда, выбрал втором подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - написал он.

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Таким образом, оба фигуранта уголовного производства по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины на время проведения досудебного расследования будут находиться за решеткой. Другой соучастник преступления был арестован 7 декабря без альтернативы внесения залога.

В прокуратуре Донецкой области напомнили, что 29 ноября, примерно в 21:15, 16-летний студент-первокурсник одного из колледжей Бахмута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил своему приятелю совершить нападение на прохожего, который только что вышел из магазина.

Догнав 36-летнего мужчину, злоумышленник нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, в результате чего пострадавший через несколько дней скончался в больнице. Жертвой нападавших оказался активист и волонтер Артем Мирошниченко.Столичная прокуратура совместно с полицией решает вопрос о переквалификации уголовного производства об избиении в Киеве ветерана АТО Игоря Панова, который умер в больнице. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Пострадавший, к сожалению, сегодня скончался в больнице. Сейчас прокуратура вместе с полицией решает вопрос о возможной переквалификации преступления, поскольку говорить о покушении на жизнь этого человека уже нельзя. Окончательное же решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая будет назначена", – цитирует Максимец "Украинская правда".

Напомним, в Киеве ветерана АТО Панова и его жену избили в подъезде собственного дома сын женщины и его друг. Их задержали и отправили под арест сроком на два месяца.

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