Убийство Захарченко: боевики уже выбили "признания" у четырех человек

"Штаб" по расследованию смерти главаря "ДНР" обнаружил украинский "след" и заявил о двух ДРГ

В ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и уже выбили "признания" у четырех задержанных. Об этом сообщил региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в соцсети Facebook.

"Сейчас, они утверждают о двух диверсионно-разведывательных группах. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек. По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали", – написал Лисянский.

По его словам, перед "штабом" поставлена задача, после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела.

Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают. Связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Напомним, что соратники и ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко после его убийства пытаются покинуть Донецк, поскольку в ночь с 31 августа на 1 сентября в городе были проведены аресты.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".