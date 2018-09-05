Убийство Захарченко: появилось фото обгоревшего "министра ДНР" "Ташкента"

В сети появилось свежее фото "министра доходов и сборов" т.н. "ДНР" Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"), который пострадал во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, где был убит главарь боевиков Александр Захарченко.

Так, блогер Necro Mancer в Twitter показал фото, на котором красуется "Ташкент" с обгоревшим лицом и перебинтованной рукой.

Рядом с "министром" на снимке запечатлен помощником советника главаря "ДНР" Александр Пашин.

Пользователи сети прокомментировали фото.

"Была охота на курмаршала (Захарченко), так и остался живым. Если бы "Ташкента" хотели "вальнуть", то зарыли бы в могилу".

"Похоже, там шрапнели (в бомбе, заложенной в кафе) не было вообще: Захарченко убило фугасным воздействием, а "Ташкента" только обожгло".

"Судя по тому, что Ташкент через 2 дня после покушения скачет козликом – у него вообще ни одной царапины кроме контузии и покарябанной морды. То есть, хлопнули Захарченко ювелирно – пару метров в сторону и он тоже сейчас бы с покореженной мордой максимум ходил".

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

Отметим, что сразу после взрыва в Донецке пустили слух, что погиб еще и соратник Захарченко "Ташкент", хотя подконтрольные боевикам СМИ утверждали, что Тимофеев жив и находится в "стабильно тяжелом состоянии, не может говорить, но письменно отвечает на вопросы".