Убийство Захарченко: в "ДНР" уточнили детали о еще одном погибшем и раненых

Сегодня, 10:15

Несколько человек получили травмы различной степени тяжести

Александр Захарченко. Фото: AFP
Александр Захарченко. Фото: AFP

Министр здравоохранения т.н. "ДНР" Александр Оприщенко подтвердил информацию о том, что в результате взрыва в ресторане в центре Донецка погибли глава т.н. "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

"По уточненным данным, в результате террористического акта, погибли два человека: Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести", — отметил он.

Оприщенко уточнил, что пять пострадавших находятся на лечении в ИНВХ им. Гусака.

"В настоящий момент угрозы их жизни нет, пациентам оказывается вся необходимая помощь, семерым пациентам помощь оказана амбулаторно", — добавил министр.

Александр Оприщенко со своей стороны выразил уверенность, что распространяемая по социальным сетям, в том числе со ссылкой на Минздрав т.н. "ДНР", информация "о пяти погибших, в том числе ребенке, не соответствует действительности".

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". На место инцидента сразу же прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Позже появились подробности об убийстве главаря боевиков Захарченко. "Заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин сообщил, где находилось взрывное устройство, в результате которого погиб Захарченко.

Также сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого был объявлен план "Перехват".
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