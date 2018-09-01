Убийство Захарченко в Донецке: в результате взрыва погибли два человека

В результате покушения на лидера боевиков Александра Захарченко в центре Донецка погибли два человека, девять пострадали. Об этом заявил представитель оперативного командования так называемой "ДНР" Эдуард Басурин.

"Двое погибших, 9 раненых, из них 6 – в лечебных заведениях", – сообщил Басурин, отметив, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 11 пострадавших в результате взрыва. Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".