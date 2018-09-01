Убийство Захарченко в Донецке: в результате взрыва погибли два человека

Сегодня, 00:16

Взрыв прогремел в ресторане в центре города

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате покушения на лидера боевиков Александра Захарченко в центре Донецка погибли два человека, девять пострадали. Об этом заявил представитель оперативного командования так называемой "ДНР" Эдуард Басурин.

"Двое погибших, 9 раненых, из них 6 – в лечебных заведениях", – сообщил Басурин, отметив, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 11 пострадавших в результате взрываНапомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".
взрыв, Донецк, захарченко, погибшие, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость "Убийство Захарченко в Донецке: в результате взрыва погибли два человека". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: архив

Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)

Сегодня, 00:05

Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке

Донбасс

фото из открытых источников

Гибель соратника Захарченко: в Донецке не определились, умер "Ташкент" или нет

Вчера, 23:58

Также сообщается об изменениях в дате похорон Захарченко
Загрузка...

Донбасс

фото AFP

В Донецке снова вернули комендантский час с 23:00

Вчера, 23:42

Боевики принимают дополнительные меры безопасности

Донбасс

В последний пусть Захарченко проведут 3 сентября. Фото: AFP

Захарченко похоронят 3 сентября — СМИ

Вчера, 23:30

В так называемой "ДНР" объявили траур
Загрузка...