Убийство Захарченко: выяснилось, кому больше всех было выгодным покушение

Главаря "ДНР" решили устранить по обкатанной "схеме" и в сложившейся ситуации для РФ была бы более удобна новая фигура

В убийстве главаря так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко явно прослеживается "российский след".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

"Понятно, что между кланами на Донбассе, на которые влияют и которые контролируют ГРУ Генштаба России с ФСБ, шла постоянная борьба. Это не в первый раз. До убийства Захарченко было несколько покушений на главарей боевиков, было несколько заговоров, которые якобы они раскрывали. То есть постоянно происходила борьба в среде террористов за контроль над ситуацией в оккупированном регионе. Захарченко в какой-то мере для руководства РФ был уже неудобным", – отметил он.

По словам Маломужа, Захарченко не всегда выполнял задания российских властей, "втянулся в теневые потоки, игнорировал (в своих интересах, а не интересах Украины) указания спецслужб России, которые его курировали".

"То есть в сложившейся ситуации для РФ была бы более удобна новая фигура. Тем более такая, которая менее запятнана кровью. Поэтому и произошла ликвидация Захарченко, но использовались традиционные схемы по созданию каких-то противоречий в среде боевиков, был инспирирован некий конфликт, который реализовали посредством такого теракта", – пояснил экс-глава Службы внешней разведки.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В свою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

Также мы писали, что "предшественник" Захарченко – Игорь Стрелков-Гиркин – озвучил свою версию убийства лидера боевиков.

Кроме того, о строении взрывного устройства рассказал советник главы т.н. "ДНР" Александр Казаков. Он предполагает, что закладку сделали накануне, и бомбу привели в действие дистанционно.

Как сообщалось, при этом российские журналисты приехали на передовую к боевикам и уже начали снимать фейки о его смерти.