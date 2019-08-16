Убожество несчастного города: в сети высмеяли памятник главарю боевиков в Донецке

Памятник главарю так называемой ДНР Александру Захарченко, который намерены поставить в Донецке, вызвал волну негатива в социальных сетях.
Интересно, что в неприятии появления статуи объединились и сторонники "республики", и проукраинские пользователи сети.
Отметим, что ранее появились сообщения о намерении оккупационных властей создать на месте гибели главаря "ДНР" масштабный мемориальный комплекс. Как известно, Захарченко был уничтожен при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина 31 августа 2018 года.
Почти через год, 16 августа 2019 года, в социальных сетях появилось фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".
Так, украинский блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter назвал памятник "убожеством", которое "будет уродовать несчастный город".
Как сообщает "Остров", реакция пользователей сепаратистских групп соцсетей не заставила себя ждать (орфография и пунктуация авторов сохранены):
"Там ему такой мемориал строят, вы а*уеете. А пацаны в скромных могилках лежат, похороненные за свои деньги. Хотя большая часть из них отправилась в РФ на родину, либо в братских в посадках прикопана";
"Ужас..... переделывайте!";
"В руках у него должна быть куриная ножка";
"чё вы с Батей сотворили?";
"Скульптора на мыло!!!";
"Голуби на вас вся надежда, вы знаете что делать";
" Я так понял памятник Сашку сделали укр дрг?";
"На Кобзона похож";
"На Мистера Бина похож. Захар был другой";
" Хорошо, что нас скидываться не заставили на него".
Напомним, что ранее боевики обвинили СБУ в убийстве своего руководителя. Также мы писали, что руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов озвучил две версии ликвидации Захарченко: он был убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо его устранили российские спецслужбы.
Кроме того, мы публиковали аудиозаписи телефонных разговоров "руководителей ДНР" после смерти Александра Захарченко - Александра Казакова, Дмитрия Трапезникова и Дениса Пушилина.
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