Убожество несчастного города: в сети высмеяли памятник главарю боевиков в Донецке

Появление статуи вызвало негатив даже у сторонников сепаратистов

Александр Захарченко. Фото из архивов "Сегодня"

Памятник главарю так называемой ДНР Александру Захарченко, который намерены поставить в Донецке, вызвал волну негатива в социальных сетях.

Интересно, что в неприятии появления статуи объединились и сторонники "республики", и проукраинские пользователи сети.

Отметим, что ранее появились сообщения о намерении оккупационных властей создать на месте гибели главаря "ДНР" масштабный мемориальный комплекс. Как известно, Захарченко был уничтожен при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина 31 августа 2018 года.

Почти через год, 16 августа 2019 года, в социальных сетях появилось фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".

Так, украинский блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter назвал памятник "убожеством", которое "будет уродовать несчастный город".

Реклама

Как сообщает "Остров", реакция пользователей сепаратистских групп соцсетей не заставила себя ждать (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Там ему такой мемориал строят, вы а*уеете. А пацаны в скромных могилках лежат, похороненные за свои деньги. Хотя большая часть из них отправилась в РФ на родину, либо в братских в посадках прикопана";

"Ужас..... переделывайте!";

"В руках у него должна быть куриная ножка";

"чё вы с Батей сотворили?";

"Скульптора на мыло!!!";

"Голуби на вас вся надежда, вы знаете что делать";

" Я так понял памятник Сашку сделали укр дрг?";

"На Кобзона похож";

"На Мистера Бина похож. Захар был другой";

" Хорошо, что нас скидываться не заставили на него".

Напомним, что ранее боевики обвинили СБУ в убийстве своего руководителя. Также мы писали, что руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов озвучил две версии ликвидации Захарченко: он был убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо его устранили российские спецслужбы.

Кроме того, мы публиковали аудиозаписи телефонных разговоров "руководителей ДНР" после смерти Александра Захарченко - Александра Казакова, Дмитрия Трапезникова и Дениса Пушилина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама