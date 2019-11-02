Участок разведения сил в Станице Луганской посетила финляндская делегация

Делегация Финляндской Республики с рабочим визитом посетила участок разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Делегацию возглавил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто. Украинскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

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"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск", – рассказали в ООС.

Во время визита представители делегации выразили обеспокоенность конфликтом на востоке Украины, ведь это продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения. Глава финляндского МИД положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской.

Как сообщалось, на одном из участков боевых действий на Донбассе завершилось зеркальное разведение войск. Свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики. "Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", – заявили военные.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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