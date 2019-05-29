Ударили из крупных калибров: в СЦКК обвинили Россию в срыве договоренностей

Ремонтники получили дополнительные гарантии безопасности на проведение работ, но враг все равно начал обстрел

Фото: Минобороны РФ

Боевики на Донбассе снова обострили ситуацию. На этот раз они нарушили договоренности и устроили обстрелы позиций украинской армии, несмотря на ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

"Вооруженные формирования РФ сорвали дополнительные гарантии безопасности, которые предоставлялись для проведения ремонтно-восстановительных работ. Украинская сторона СЦКК сообщает, что оккупационные войска в очередной раз коварно обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Так, одному из предприятий, которое проводило обследование и ремонт оборудования газораспределительной станции в населенном пункте Саханка, были предоставлены дополнительные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня на период с 27 по 29 мая, но боевики пренебрегли договоренностями.

"28 мая в 09.27, грубо нарушая существующие гарантии безопасности на проведение работ в указанном районе, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области по направлению населенного пункта Безымянное начали массированный обстрел позиций ВСУ на юго-восточной окраине населенного пункта Широкино с применением тяжелого вооружения. Противник вел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, дважды был применен артиллерийский высокоточный боеприпас калибра 152 мм. Украинская сторона СЦКК осуждает коварные действия вооруженных формирований Российской Федерации", – заявили в СЦКК.

Как сообщалось, ОБСЕ зафиксировала сосредоточение "Градов" на оккупированном Донбассе. Наблюдатели осуществляли наблюдение за отводом тяжелого вооружения и заметили нарушение от боевиков.

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