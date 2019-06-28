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Удары из артиллерии и 85 мин: боевики подвергли ВСУ мощным атакам

28 июня, 14:44

"Жарче" всего было на Донецком направлении, особенно вблизи Авдеевки, на которую пришелся массированный обстрел

Фото: Сегодня

Залпы орудий и взрывы гремели не только под Донецком. Уже с начала сегодняшних суток враг активизировался и на Луганском направлении, и на Донецком, обстреляв позиции украинской армии из артиллерии и минометов, сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12:00 28 июня российско-оккупационные войска осуществили девять обстрелов. На Луганском направлении в 4:35 начался длительный обстрел со стороны шахты имени Гагарина опорных пунктов подразделений ООС вблизи Новгородского, а к 5:20 на этом участке фронта враг выпустил 35 мин 120-го калибра.

Кроме того, неподалеку Крымского оккупанты с 9:45 до 10:05 со стороны Сентяновки вели огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении было еще "жарче". Ночью противник устроил провокацию с использованием стрелкового оружия вблизи Широкино, а по позициям наших войск, оборудованных вблизи Опытного, три раза выстрелил из артиллерии калибра 122 мм.

Под серьезный обстрел попали защитники Авдеевки, по позициям которых боевики выпустили в общей сложности 47 мин 120-го калибра. Огонь велся со стороны Яковлевки и Ясиноватой.

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Еще три мины 82-го калибра были выпущены в сторону Лебединского, а у Водяного с 6 утра в течение 45 минут оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Так, в результате боевых действий потерь в рядах украинской армии не было.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у боевиков.

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Тег Донбасс, боевики, артиллерия, мины, обстрелы

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Сегодня

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