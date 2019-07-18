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Угнал автомобиль и влетел в дерево: в Торецке задержали дерзкого преступника

18 июля, 12:24

После столкновения легковушка вспыхнула

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Торецке пьяный мужчина угнал у знакомого автомобиль и попал на нем в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Как выяснили копы, мужчина встретил на улице своего знакомого, рядом с которым стоял его автомобиль. Когда тот отвлекся, преступник без разрешения забрал ключи и уехал. Пьяный угонщик не справился с управлением, и автомобиль съехал на обочину и врезался в дерево. После столкновения легковушка загорелась.

Фото: ГУНП в Донецкой области

В результате ДТП мужчина серьезных травм не получил и пытался скрыться с места, но его догнали полицейские. Преступник оказался 25-летним местным жителем.

"По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что угонщику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.

Также напомним, что не так давно в Киеве сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль. Когда за угонщиком началась погоня, мужчина умудрился совершить еще два ДТП и потерять колеса. 


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Тег ДТП, легковушка, Донецкая область, угонщик, пьяный водитель, торецк

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