Угрожал убить мирных граждан: на Донбассе задержали криминального авторитета

В городе Святогорск в Донецкой области правоохранители задержали криминального авторитета и его сообщника, которые угрожали расправой военнослужащем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел еще 26 августа. Тогда ставший жертвой вооруженного нападения офицер приехал в город на отдых. Мужчина хотел прокатиться на лодке, когда к нему подошли двое мужчин. Злоумышленники заявили военному, что за аренду лодки следует платить им. Один из них представился местным криминальным авторитетом по имени Вася Картавый. Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами "Я вас здесь всех положу". Военнослужащий дал отпор мужчинам, и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой.

На данный момент двух злоумышленников уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Один из них оказался бывшим нардепом из Донецка. Он связан с криминальными кругами, а сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Второй нападавший – ранее судимый мошенник, который на данный момент является руководителем частной охранной структуры и сомнительной общественной организации.

"Нападение на офицера квалифицировано по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Как пишет "ОстроВ", под таким прозвищем "Вася Картавый" известен только один человек — бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

Напомним, 5 августа более 30 участников криминальной "сходки" были задержаны в Кировоградской области.

А 6 июля правоохранители разоблачили и задержали так называемого вора в законе, 33-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под кличкой Дато Агжабединский, "коронованного" в Греции. Полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.