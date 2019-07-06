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Украина должна сыграть роль лидера в "нормандском формате" – спецпредставитель США

6 июля, 04:30

Волкер отметил сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск

Фото: pexels.com

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате.

Об этом передает "Голос Америки".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", – говорится в сообщении.

Волкер отметил сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск как "чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".

Как сообщали новости "Сегодня", следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

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Тег Украина, нормандский формат, Волкер

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Источник:

Голос Америки

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