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Украина готова к наступлению на Донбассе: Хомчак сказал, что мешает ВСУ

29 марта, 23:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Атака ВСУ на Донецк может иметь свои последствия

Украинская армия готова к наступлению на позиции российско-оккупационных войск на Донбассе, но будущая атака зависит не от приказа президента Владимира Зеленского.

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Об этом им глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью Алесе Бацман.

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ВСУ должны быть готовы к обороне своей территории и поэтому постоянно проводят обучения и "готовятся ко всем действиям" в том числе и к наступлению, отметил Хомчак.

"Мы создаем учебно-материальные базы, нам в этом очень серьезно помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя ... Если вы спросите, мы сегодня готовы (к наступлению – ред.)? Готовы, потому что Украина находится в опасности", – сказал глава Генштаба.

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Наступление на Донбассе зависит не от приказа президента, потому что перед наступлением нужно оценить все риски.

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"Надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк – это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет", – объяснил Хомчак.

Он утверждает, что ВСУ были готовы к наступлению в 2014 году, но этому помешали регулярные войска России на Донбассе.

Напомним, в конце прошлой недели на Донбассе произошло обострение, в результате которого четверо бойцов ВСУ погибли и еще двое были ранены.

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А только за 25 марта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала почти 500 случаев нарушения огня.

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Донбасс война на востоке Украины война на Донбассе Руслан Хомчак
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