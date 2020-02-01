Украина готова открыть новое КПВВ на Донбассе: у Кучмы раскрыли детали

Работа нового пропускного пункта облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области

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После разведения сил и вооружений Украина готова открыть в Золотом контрольно-пропускной пункт и планирует запустить поезда на подконтрольную правительству часть Луганской области.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, эти вопросы экс-президент обсудил на правительственном совещании 31 января с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

"Украина готова к открытию КПВВ „Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран „нормандской четверки" в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области", — пишет Олифер.

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Он отметила, что продолжается работа над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

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"Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, в ней нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины", – добавила Дарья Олифер.

Напомним, на очередной встрече Трехсторонней контактной группы Украина озвучила условие для проведения местных выборов в ОРДЛО. Что еще обсуждали в Минске, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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