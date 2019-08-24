Украина начала демонтаж укреплений в Станице Луганской: появились фото

Завершив работы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе Украина начала демонтировать фортификационное сооружение опорного пункта в районе этого населенного пункта.

Об этом сообщили 24 августа в пресс-центре Операции объединенных сил, уточнив, что перед этим сооружение проверили на наличие взрывоопасных предметов.

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"Состоянием на 11:15 расчет пиротехнического подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем к разрушенному мосту опорном пункте", – уточнили в ООС.

Ход работ зафиксировали прибывшие на участок представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинские военные отметили: по состоянию на 12:00 боевики так и не приступили к демонтажу укреплений на своей стороне, и поэтому предупредили, что прекратят работы, если демонтаж не начнется.

"Блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", – констатировали в ООС.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ получила сообщение о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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