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Украина передала списки для нового обмена пленными

22 июля, 23:42

Елена Вус Елена Вус

Новый обмен удерживаемыми лицами может состояться уже в ближайшее время

В среду, 22 июля, в рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - говорится в сообщении.

Ранее по итогам встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" стороны договорились о новом обмене удерживаемыми лицами. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, он состоится уже в ближайшее время.

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Также украинская сторона в ТКГ вновь подтвердила готовность Киева к обмену пленными в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия ОБСЕ Донбасс Украина списки обмен пленными ОРДЛО ТКГ

Источник: Сегодня

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