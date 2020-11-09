Украина почти реализовала план по Донбассу, достигнутый в Париже – Резников

Украина реализовала почти все договоренности, которых достигла во время встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Реклама

Об этом заявил вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

В ответ на вопрос о дедлайне для продвижения в переговорах, о котором в прошлом году заявлял президент Владимир Зеленский, министр предположил, что речь шла о годе с момента Парижского саммита.

"Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, по моему мнению, имеется в виду, что, договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", – утверждает Резников.

В тренде ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК в Одесской области

Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа определила четыре новых участка для разведения сил от линии разграничения и 19 мест для гуманитарного разминирования, а также 10 ноября планируется открытие двух новых пунктов пересечения линии разграничения. Кроме того, по его мнению, продолжает работать и режим тишины.

Реклама

"Если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны их выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встречи в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали – давайте спросим у себя, почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват", – рассказал Резников.

Напомним, 6 ноября в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ход выполнения парижских договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в декабре 2019 года, и пришли к выводу, что необходимо как можно скорее провести новую встречу лидеров "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама