Украина подтвердила готовность к обмену пленными в формате "всех на всех"

По итогам очередного раунда консультаций ТКГ вечером в среду, 8 июля, украинская сторона в ТКГ вновь подтвердила готовность Киева к обмену пленными в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Очередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции.

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Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

"Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

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Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

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В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. Все, кто вернулись из тюрем боевиков, отправлены на обсервацию на две недели. Имена освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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