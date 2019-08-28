Украина потеряла 220 бойцов в "Иловайском котле" – Генштаб

29 августа 2014 года во время выхода по "зеленому коридору" погибли 129 человек

Цифры. В районе операции действовали 14 подразделений ВСУ и шесть добровольческих батальонов / Фото: AFP

На Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов до сих пор в плену у боевиков. Об этом сообщили в Генштабе ООС, передает "BBC News Украина".

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск, – 220 человек, 44 – ранены, 40 – пропавших без вести, 13 удерживаются в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019 года)", – говорится в сообщении.

Как сообщается, 29 августа 2014 года во время выхода по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены 18 человек, пропали без вести 22 (по состоянию на 22 августа 2019 – 10 остаются), в заложниках – 10 (по состоянию на 29 августа 2014 года)".

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В Генштабе ВСУ также отметили, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК по состоянию на 16 августа 2019 года".

Отмечается, что такие цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД Украины, воевавших в Иловайске в августе 2014 года вместе с армией.

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Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Напомним, 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

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