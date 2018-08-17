Украина представит миру доказательства появления на Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы – МИД

Сегодня, 01:10

Зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящиеся на вооружении Вооруженных сил РФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина представит на всех международных площадках факты появления на Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы, которые зафиксировала ОБСЕ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в своем Twitter.

"Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящиеся на вооружении Вооруженных сил РФ, "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации".

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Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Также мы писали, что наемник из Беларуси подтвердил участие кадровых офицеров РФ на Донбассе.
оружие, обсе, российские военные

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Источник:

"Сегодня"

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