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Украина в ТКГ предложила разблокировать два КПВВ на Донбассе к Пасхе

18 марта, 03:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Резников призвал начать "гуманитарное разминирование"

Украина предлагает разблокировать работу пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе к Пасхальным праздникам.

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Об этом заявил замруководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, вице-премьер Алексей Резников, сообщила пресс-служба делегации в Telegram.

Резников также призвал начать процесс "гуманитарного разминирования" на линии соприкосновения на Донбассе.

"Разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т. д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ", – говорится в сообщении.

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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 31 марта.

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Напомним, накануне политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе вынужденно объявила перерыв в заседании по просьбе украинской стороны из-за участия в переговорах террористки Майи Пироговой в качестве "эксперта" со стороны боевиков.

Мы также сообщали, что 24 февраля Российская Федерация снова сорвала открытие контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

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Донбасс Пасха счастье разминирование Золотое КПВВ ТКГ
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