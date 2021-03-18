Украина в ТКГ предложила разблокировать два КПВВ на Донбассе к Пасхе

Украина предлагает разблокировать работу пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе к Пасхальным праздникам.

Реклама

Об этом заявил замруководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, вице-премьер Алексей Резников, сообщила пресс-служба делегации в Telegram.

Резников также призвал начать процесс "гуманитарного разминирования" на линии соприкосновения на Донбассе.

"Разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т. д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ", – говорится в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 31 марта.

Реклама

Напомним, накануне политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе вынужденно объявила перерыв в заседании по просьбе украинской стороны из-за участия в переговорах террористки Майи Пироговой в качестве "эксперта" со стороны боевиков.

Мы также сообщали, что 24 февраля Российская Федерация снова сорвала открытие контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама