Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков (фото)

Военнослужащий странным образом оказался на оккупированной территории, где попал прямо в руки врага

Украине удалось вернуть бойца ВСУ, который на днях попал к боевикам в плен.

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Об этом сообщает украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Освободить военного удалось благодаря действиям представителей гуманитарной подгруппы в ТКГ.

"Украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – говорится в сообщении.

Источник "Сегодня" в ВСУ сообщил, что это боец 14-й механизированной бригады ВСУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 декабря на Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения. Оккупанты применяли запрещенные договоренностями минометы.

Также на днях боевики расстреляли из гранатомета трактор у Авдеевки и ранили гражданского. Тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere. Украинские военные оказали помощь пострадавшему мужчине. В связи с обострением на Донбассе США обратились к России.

Видео: Сегодня

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