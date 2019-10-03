Украина зафиксировала новое доказательство финансирования Россией боевиков

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила очередные доказательства финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Ведомство зафиксировало применения боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас". Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как рассказали в ведомстве, 25 сентября 2019 года, после обстрела боевиками так называемой "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 на Луганщине, прокуроры совместно с контрразведкой СБУ изъяли остаток боеприпаса – реактивного противопехотного гранатомета.

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Найденный боеприпас не находится на учете Вооруженных сил Украины, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил России.

"Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", – заверили в ГПУ.

Напомним, в прошлом году первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о зафиксированных фактах присутствия российских войск на Донбассе – как техники, так и военных регулярной армии РФ.

Кроме этого, исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства участия российских военных в конфликте на востоке Украины.

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