Украинцу грозит три года тюрьмы за вынесенный с участка бюллетень

Мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил в урну

Фото: AFP

Жителю Краматорска грозит до трех лет тюрьмы за вынесенный за пределы избирательного участка бюллетень во время голосования на выборах президента. Об этом сообщил Краматорский отдел полиции Донецкой области.

По данным полиции, 31 марта в Краматорского отдела полиции поступило сообщение о том, что во время проведения выборов местный житель уничтожил избирательный бюллетень. Правоохранители установили, что 49-летний мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил испорченный бюллетень в урну. Однако действия правонарушителя были замечены.

За совершение правонарушения ему грозит до 3 лет лишения свободы. Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза".

Досудебное расследование продолжается. За совершение указанного преступления подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма. Часть бюллетеней портят сами избиратели – в шутку или умышленно.

А тем временем, ЦИК передала бюллетени на заграничные избирательные участки. В сравнении с первым туром выборов на второе голосование выделено на 16 тысяч бюллетеней больше.

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