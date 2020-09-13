Украинцы отправили патриотические листовки на оккупированный Донбасс (фото)

Бандероль привязали к шарикам и подняли в небо

Украинские активисты в день города Луганска, 12 сентября, провели необычную акцию. Волонтеры отправили на оккупированную территорию Донбасса бандероль с открытками.

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Об этом сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram.

На фото видно, что коробку с открытками привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета, а затем запустили в небо над Донбассом.

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На открытках были такие надписи: "Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", и "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым".

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Напомним, ранее в оккупированном Крыму активисты запустили на воздушных шариках государственный флаг Украины. В акции участвовали около двух десятков человек. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону полуострова две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".

Кроме того, этим летом в сторону оккупированного Донецка с подконтрольной Киеву территории Востока Украины запустили 15-метровый украинский флаг – таким образом жителей города поздравили с Днем Конституции Украины.

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