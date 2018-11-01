Украинская армия знатно постаралась: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков за месяц

Украинская армия продолжает крушить врага на фронте, даже несмотря на то, что могут позволить себе лишь огонь в ответ. Бойцы Вооруженных сил Украины за месяц уничтожили более 70 боевиков и около 133 человек получили ранения. Такие данные опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что в октябре российско-оккупационные войска каждый день пренебрегали Минскими договоренностями и открывали огонь по позициям украинской армии и даже мирным жителям из различного вооружения, в том числе запрещенного "Минском", а также "работали" диверсионные группы и снайпера. Но враг каждый раз получал достойный ответ.

"По итогам октября в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 73 боевиков и около 133 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 8 оккупантов (суицид, нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате болезни) и 15 получили ранения. Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", – написал "Штирлиц".

Офицер отметил, что российские кураторы приказывают командирам боевиков занижать данные о потерях из-за отсутствия желания у местных жителей идти в "армии Л/ДНР" и воевать за "русский мир". Штефан добавил, что боевики, которые участвую в боевых действиях с первых дней войны, разочаровались и освобождаются из подразделений оккупационных войск.

Отметим, на днях офицер ВСУ поймал боевиков на лжи, что они значительно занижают данные о своих потерях. Командование врага насчитало лишь 20 уничтоженных в октябре "воинов", но реально их оказалось намного больше.

Ранее "Штирлиц" публиковал данные потерь противника за сентябрь. Оказалось, что за месяц уничтожен 71 и ранены 143 оккупанта. Кроме того, большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочаровались в идеях т.н. "русского мира" и "Новороссии" и массово увольняются из подразделений российско-террористических войск, добавил он.