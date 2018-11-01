Украинская армия знатно постаралась: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков за месяц
Защитники Украины на Донбассе только ответным огнем нанесли врагу серьезнейший урон
Украинская армия продолжает крушить врага на фронте, даже несмотря на то, что могут позволить себе лишь огонь в ответ. Бойцы Вооруженных сил Украины за месяц уничтожили более 70 боевиков и около 133 человек получили ранения. Такие данные опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
Он отметил, что в октябре российско-оккупационные войска каждый день пренебрегали Минскими договоренностями и открывали огонь по позициям украинской армии и даже мирным жителям из различного вооружения, в том числе запрещенного "Минском", а также "работали" диверсионные группы и снайпера. Но враг каждый раз получал достойный ответ.
"По итогам октября в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 73 боевиков и около 133 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 8 оккупантов (суицид, нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате болезни) и 15 получили ранения. Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", – написал "Штирлиц".
Офицер отметил, что российские кураторы приказывают командирам боевиков занижать данные о потерях из-за отсутствия желания у местных жителей идти в "армии Л/ДНР" и воевать за "русский мир". Штефан добавил, что боевики, которые участвую в боевых действиях с первых дней войны, разочаровались и освобождаются из подразделений оккупационных войск.
Отметим, на днях офицер ВСУ поймал боевиков на лжи, что они значительно занижают данные о своих потерях. Командование врага насчитало лишь 20 уничтоженных в октябре "воинов", но реально их оказалось намного больше.
Ранее "Штирлиц" публиковал данные потерь противника за сентябрь. Оказалось, что за месяц уничтожен 71 и ранены 143 оккупанта. Кроме того, большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочаровались в идеях т.н. "русского мира" и "Новороссии" и массово увольняются из подразделений российско-террористических войск, добавил он.
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