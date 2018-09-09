Геращенко рассказала, как украинская система блокирует телепропаганду РФ на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко совершила поездку в субботу, 8 сентября, на Донбасс. В Авдеевке она ознакомилась с принципом действия системы подавления вражеского вещания "Серпанок".

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, донецкая телебашня была усилена новыми передатчика и системами, что позволяло транслировать российские каналы.

"Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков", – написала Геращенко.

Она рассказала, что благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система "Cерпанок", которая блокирует эти телеканалы.

"На экране мерзкие морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота :) "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", – отметила народный депутат.

Ирина Геращенко также отметила, что система способна блокировать враждебные FM-станции. Она уверена, что это огромный шаг украинской стороны в информационной войне.

"Ребята нашли способ блокировать и враждебные FM-станции, и мы с интересом убедились, что таки работает. Теперь фаны и пользователи помоечных российских и "республиканских" ТВ и радио останутся без этого яда. Лучше позже, чем никогда .... И это очень важный шаг в условиях информационной войны ", – подчеркнула политик.

Также нардеп отметила, что отдельные украинские медиа, которые транслируются в прифронтовой зоне, ведут "откровенную антигосударственную пропаганду".

Ранее Турчинов заявил, что Украина внедрит новую технологию по всей границе против информагрессии России. Чиновник напомнил, что в Украине отключат аналоговое телевидение и будет работать цифровое.

Напомним, более 40 каналов РФ и боевиков были заблокированы на Донбассе после запуска системы противодействия антиукраинскому вещанию. Она показала положительные результаты на тестах в реальных условиях и была собрана на основе украинских компонентов.

Как ранее сообщалось, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Киев предоставит доказательства информационных атак России на Украину. По его словам, МВД завело уголовное дело по факту применения фейковой информации российской стороной.