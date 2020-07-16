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Украинские добровольцы взяли штурмом вражеский ВОП: ликвидированы боевики

16 июля, 23:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Группа добровольцев подобралась ночью прямо к блиндажу

В Сети появилось видео одной из самых блестящих штурмовых операций по уничтожению российского опорного пункта бойцами.

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Видео опубликовал в Facebook пользователь Александр Ведмидь.

В результате этой операции в 2019 году было ликвидировано семь боевиков. В результате операции потерь с украинской стороны нет.

"На территории ДНР. Штурм враждебного ВОПа. 7 – 200, 1 – 300. С нашей стороны без потерь и ранений. Спасибо причастным", – заявил автор публикации.

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"Потрясающая отвага и дерзость украинских воинов! Одна из самых блестящих штурмовых операций по уничтожению российского опорного пункта бойцами добровольческой группы "Медведи"! Видео с прицела, позволяет разглядеть ликвидацию россиян в блиндаже во всех деталях", – добавил в сообщении в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

"Группа добровольцев подобралась ночью прямо к блиндажу, где жил гарнизон опорника, сняла часового, подорвала блиндаж миной и закидала гранатами. Россияне оборудовали опорный пункт в "серой зоне", вопреки всем договоренностям, так что никакого нарушения Минских соглашений в данном случае не произошло. Слава украинским добровольцам!", – резюмировал он.

Видео: facebook.com/Александр Ведмидь

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

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Донбасс операция погибшие блиндаж добровольцы

Источник: Сегодня

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