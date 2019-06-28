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Украинские патриоты поздравили Донецк с Днем Конституции, опубликованы фото

28 июня, 11:10

Патриотическую символику разместили на здании в Донецке и на КПВВ "Марьинка"

Фото: Twitter

В Донецке патриоты необычно поздравили город с Днем Конституции. Украинские флаги разместили на пункте пропуска "Марьинка" и на одном из домов Донецка. Соответствующие фото опубликовали пользователи Twitter.

Так, на КПВВ "Марьинка" активисты развернули большой флаг и прикрепили к нему воздушные шары синего и желтого цвета. А в Донецке неизвестные повесили украинский флаг на одной из гостиниц на перекрестке улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с праздником, опубликовав видеопоздравление на своей странице в Facebook.  Также глава страны предложил всем украинцам флешмоб – записать короткое видео, в котором участник должен рассказать об одной из статей Конституции. Президент сразу начал с себя и зачитал третью статью Конституции.

Кроме этого, с Днем Конституции поздравил граждан и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он написал в Facebook. Гройсман также считает, что сейчас самое время закрепить децентрализацию в Основном законе, что даст толчок дальнейшему развитию Украины.

Сегодня Украина отмечает 23-ю годовщину со дня принятия Конституции. Что подготовили власти по всей Украине ко Дню Конституции, узнавали "Сегодня" вместе с экспертами аналитической системы по проверке контрагентов YouControl.

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Тег патриотизм, флаг украины, День Конституции

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