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Украинские пограничники задержали "секретаря избиркома" на "выборах главы ДНР"

Сегодня, 16:08

Злоумышленнице грозит до 3 лет лишения или ограничения свободы

архив
архив.

Пограничники задержали жительницу Енакиево Донецкой области по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это случилось на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", сообщает пресс-служба ДПСУ.

Как сообщает ведомство, задержанная – жительница города Енакиево 1959 года рождения. В ноябре 2018 она приняла предложение представителей оккупационной администрации РФ стать "секретарем территориального избирательного участка" во время проведения так называемых "выборов главы ДНР".

В частности, она руководила деятельностью избирательной комиссии. То есть, способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории Украины.

Сейчас женщину передали сотрудникам СБУ, ей объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что в Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО . Украинские правоохранители уже начали работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

Стоит отметить, что 12 ноября в Вене состоялось специальное заседание ОБСЕ, инициированное Украиной из-за незаконного мероприятия боевиков.Представитель ЕС в своем заявлении по "выборам" на Донбассе  отметил, что они являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства.

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Тег Донбасс, псевдовыборы, боевики Донбасса

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