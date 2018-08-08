Украинские военные дали жесткую ответку противнику: 12 боевиков ранены и уничтожены

Сегодня, 07:27

"Горячо" было на Светлодарской дуге и под Донецком

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

В течение прошлых суток, 7 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибра 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки, три оккупанта были уничтожены, девять – получили ранения.

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Напомним, сутками ранее, 6 августа, боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.

Также сообщалось, что 5 августа, в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Однако противник нарвался на ответку – два оккупанта были уничтожены, еще семь – получили ранения.
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"Сегодня"

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