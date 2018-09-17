"Отправились пить чай к Захару": в ВСУ сообщили о нелепой гибели двух боевиков на Донбассе

Сегодня, 09:25

Украинские военные даже не приложили к этому руку – враг "самоликвидировался" и больше не доставит проблем

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе погибли два боевика известного бандформирования "Оплот", попавшие в аварию на военном грузовике "Урал". Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Противник на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает упрощать задачу украинской армии, "самоликвидируясь" даже без боя. Так, любопытная ситуация произошло с двумя "воинами Оплота".

"Тут сорока на хвосте принесла, что сегодня (16 сентября – Ред.) утром "Урал" недовоинов Дырляндии (т.н. "Д/ДНР") немного свернул не туда, и двое представителей 5 ОМСБр ("Оплот") отправились пить чай в гости к Закеру (убитому недавно главарю "ДНР" Александру Захарченко), "Гиви" и "Мотороллеру" (известные боевики, погибшие еще ранее)", – написал "Штирлиц".

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Напомним, Штефан показывал фото троих уничтоженных боевиков, которые уже не потревожат украинских военных. На гибели одного из них подконтрольные боевикам "СМИ" пытаются сыграть против Украины, обвинив бойцов ВСУ в убийстве 20-летнего парня, который при этому не стеснялся воевать за врага.

Как сегодня сообщалось, 16 сентября боевики на Донбассе увеличили чисто обстрелов, в результате чего противник и ВСУ несут потери. Особенно "жарко" было под Донецком и на Мариупольском направлении.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, урал

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Источник:

"Сегодня"

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