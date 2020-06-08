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Украинские военные на Донбассе приютили лисенка: трогательное видео

8 июня, 15:28

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Маленькое животное совсем не спешит возвращаться в дикую природу

На Донбассе около Донецкого аэропорта им. Прокофьева (ДАП) украинские бойцы приютили маленького лисенка. Видео опубликовали на странице "Вернись живым" в Facebook.

"И на войне есть место человечности. Украинские бойцы, которые выполняют задачи в районе Донецкого аэропорта, приютили маленького лисенка. Слабого малого выходили, и теперь он живет в компании военных, играет со щенками и котятами и не спешит возвращаться "домой", в дикую природу", – написали в сообщении.

На опубликованном видео видно, как лисенок играет со щенком.

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Домашние животные продолжают играть большую роль в жизни украинских военных, особенно несущих службу на востоке Украины и лишенных привычного домашнего тепла. Бойцы Нацгвардии на своей странице в Twitter показали фото любимцев на фронте.

Напомним, в Харькове освободили из плена шесть собак. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

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Донбасс спасение животных ДАП лисенок

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