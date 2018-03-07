Украинские военные напугали россиян на Донбассе

Сегодня, 16:32

Разведка рассказала о настроениях в рядах противника

Фото: AFP
Фото: AFP

Командование боевиков на Донбассе принимает дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях востока Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Таким образом, пояснили в разведке, противник пытается не допустить документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур.

"Указанное связано со случаем взятия в плен 4 марта гражданина России Николая Покусаева. В частности, по приказу российского командования у военнослужащих соединений и частей т.н. "Л/ДНР", которые имеют гражданство РФ, в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к ВС РФ", – рассказали разведчики.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию. 

Также в сети появилась история пленения россиянина, которую рассказал известный украинский журналист.
Донбасс, военные, боевики
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"Сегодня"

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