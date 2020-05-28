Украинские военные под Донецком сбили дрон боевиков

Силы ООС не позволили врагу следить за ними с воздуха

Украинские военные в районе Марьинки, что неподалеку от Донецка, сбили вражеский квадрокоптер. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"В утренние часы наши военнослужащие, защищающие подступы к Марьинки, заметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "квадрокоптер". Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА", – заявили в ООС.

Отметим, что сейчас украинские военные в основном по старинке сбивают вражеские БПЛА над своими опорными пунктами – дают автоматную или пулеметную очередь в небо. Однако в нашей стране уже появилось специальное оружие против дронов. Ранее мы писали, что в Украине разработали специальное ружье против беспилотников, с помощью которого вражеский БПЛА можно посадить за три минуты.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 в Золотом из стрелкового оружия. А всего за вчерашний день было совершено семь обстрелов, при этом враг применял и запрещенные Минскими соглашениями минометы. В ООС рассказывали, где было "жарко".

Видео: Сегодня

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